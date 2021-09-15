Yarışacak projeler belirlendi

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Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film festivalinin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan bölümü Antalya Film Forum, 4 - 6 Ekim'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinemacıların projelerini geliştirmeleri için alan yaratan ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri ulusal ve uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum'un son iki platformunun adayları açıklandı.

Bu yıl 'Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda 8 proje, 'Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'nda ise 3 proje yer alacak.

'Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yönetmenliği Sefa Öztürk'e, yapımcılığı Ekin Çalışır'a ait 'Gülüşün Ömre Bedel', yönetmenliği Murat Eroğlu'na, yapımcılığı Meral Balık'a ait "Lodos'un Çocukları", yönetmenliği Onur Sefer'e, yapımcılığı Tilbe Cana İnan'a ait 'Perşembe Gecesi Çok Karanlık', yönetmenliği ve yapımcılığı Ali Cabbar'a ait 'Tohum', yönetmenliği Doğu Yaşar Akal'a, yapımcılığı Ali Kaan Ege'ye ait 'Tussifed', yönetmenliği ve yapımcılığı Merve Kuş Mataracı'ya ait 'Üç Metre', yönetmenliği Kenan Korkmaz'a, yapımcılığı Neval Uysal'a ait 'Yağmurdan Sonra' ve yönetmenliği Sertaç Koyuncu'ya, yapımcılığı Diler Ercan'a ait 'Yeryüzünden' adlı projeler yarışacak.

'Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'nda ise senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Halit Eke'ye ait 'Dünyamın Sonu', senaryosunu Selin Sevinç ile yazan Zeynep Köprülü'nün yönettiği, yapımcılığı Utku Zeka'ya ait 'Suyun Yüzü' ile senaryosunu Emel Dam'ın yazdığı, yönetmenliği Ege Şirin'e, yapımcılığı Bahadır Alptekin'e ait 'Tufan Taşı Özgürlüğe Uyanış', 150 bin liralık ödül için yarışacak.