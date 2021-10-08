Boğaziçi filmleri açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl, 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler belli oldu. Uluslararası birçok festivalde yarışan ve ödül alan yılın iddialı filmlerinden oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.
Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe’den oluşan jüri karşısına çıkacak uluslararası uzun metraj yarışma filmler şunlar;
BEBIA, MY ONLY DESIRE
Juja Dobrachkous - Birleşik Krallık, Gürcistan
JACK’S RIDE
Susana Nobre - Portekiz
LAST DAYS OF SPRING
Isabel Lamberti - Hollanda İspanya
RIPPLES OF LIFE
Shujun Wei - Çin
SUMMER BLUR
Han Shuai - Çin
THE GREAT MOVEMENT
Kiro Russo - Bolivya, Katar, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık
POTA
Ahmet Toklu - Türkiye
THE SACRED SPIRIT
Chema García Ibarra - İspanya, Fransa, Türkiye
THINGS WORTH WEEPING FOR
Cristina Grosan - Macaristan
WILD ROOTS
Hajni Kis - Macaristan, Slovakya
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