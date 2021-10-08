Boğaziçi filmleri açıklandı 0:00 / 0:00

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl, 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler belli oldu. Uluslararası birçok festivalde yarışan ve ödül alan yılın iddialı filmlerinden oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe’den oluşan jüri karşısına çıkacak uluslararası uzun metraj yarışma filmler şunlar;

BEBIA, MY ONLY DESIRE

Juja Dobrachkous - Birleşik Krallık, Gürcistan

JACK’S RIDE

Susana Nobre - Portekiz

LAST DAYS OF SPRING

Isabel Lamberti - Hollanda İspanya

RIPPLES OF LIFE

Shujun Wei - Çin

SUMMER BLUR

Han Shuai - Çin

THE GREAT MOVEMENT

Kiro Russo - Bolivya, Katar, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık

POTA

Ahmet Toklu - Türkiye

THE SACRED SPIRIT

Chema García Ibarra - İspanya, Fransa, Türkiye

THINGS WORTH WEEPING FOR

Cristina Grosan - Macaristan

WILD ROOTS

Hajni Kis - Macaristan, Slovakya