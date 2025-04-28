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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye ceza | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası

        İstanbul'da D-100 Karayolu'nda ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücü hakkında 24 bin 816 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:00
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        Ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye ceza
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Nisan 2025 tarihinde Maltepe ilçesi D 100 Güney Zümrütevler mevkisinde bir araç sürücüsünün sol şeritte seyrettiği esnada arkasından gelen ambulans aracına yol vermediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen S.S. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun, "Ehliyetsiz araç kullanmak", "Araçların sağından geçmek", "Geçilmek istenen araç sürücüsünün duyulur/görülür bir geçiş işareti alınca taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi", "Sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi", "Yakın takip" ve "Saygısızca araç kullanmak" maddelerinden olmak üzere toplamda 24 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

        Şahıs hakkında "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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