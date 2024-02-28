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        Haberler Gündem İnanç Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Amentü Billahi Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Amentü Billahi Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Arapçada inandım anlamına gelen "Amentü" kelimesinden ismini alan sure, Kur'an-ı Kerim'de üç yerde birden geçmektedir. Amentü duası, gerek anlam gerekse fazilet açısından İslam'da önemli bir yere sahiptir. İçeriğimizde Amentü Duası okunuşunu ve Türkçe anlamını, Amentü Billahi Duası nedir, ne anlama gelir ve neden okunur? sorularına cevap bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:06
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        Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı
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        Amentü duası, iman esaslarını anlatır ve Müslümanın manevi yönünün kuvvetlendirilmesini sağlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e de 'Amentü' demesi emredilmiştir. Anlam yönüyle imanın şartlarını içinde barındıran Amentü Duası, ezberlenmesi oldukça kolay olan dualardan biridir. Amentü Duası okunuşu nasıldır, anlamı nedir? Amentü Duası tefsiri ve Arapça okunuşu nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Amentü Duası Okunuşu

        Amentü billahi ve melâiketihi,

        ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri

        ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ

        ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

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        Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne

        Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

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        Amentü Duası Anlamı

        “Ben, Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inandım. Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve ben yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed sallâllâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve elçisidir.”

        Amentü Duası Tefsiri

        Amentü Duasının tefrisi genel anlamda iman esaslarını anlatmaktadır. Duayı inanarak ve iman ederek okumak kişinin imanını tazeler. Dua Müslüman ya da sonradan Müslüman olan kişilere öğretilen ilk dualardan biridir. Duanın tefsiri tüm iman esaslarını da içine alan geniş bir ilimi de barındırmaktadır. İmanın gereklilikleri kısaca Amentü duası içerisinde bulunmakta ve iman önceliği belirtilmektedir.

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        Amentü Duası ne zaman okunur?

        Müslüman olmak isteyen kişiler için ilk okutulan dualardan biridir. Duanın içerisinde Kelime-i Şehadet ve iman esasları bulunmaktadır; dolayısıyla imanı oluşturmak ya da tazelemek amacıyla okunması gereken bir duadır.

        Amentü Duası, her yerde okunabilen bir duadır. Ancak özellikle abdest alındıktan sonra okunması tavsiye edilir. Dua genel olarak topluluklarda ve cemaat oluşturulan yerlerden okunması adet haline gelen bir duadır. İmanın esaslarını barındırdığından dolayı ölüm esnasında bulunan kişilere hatırlatmak ve imanı tazelemek için okunmaktadır.

        Bu duanın ölüm esnasında okunmasının temel sebebi, kişinin ahirete iman ile göçmesini ve imanlı olarak ruhunu teslim etmesini sağlamaktır. Cenaze töreni ve topluluklarda ölen kişinin imanı için okunan bir dua olarak karşımıza çıkmaktadır. Duada ölümden sonra dirilişten bahsedildiği için cenaze törenlerinde bu duaya yer verilir. Amentü Duası, her zaman okunabilen ve faziletleri her an ortaya çıkabilecek bir duadır.

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        Amentü Duasının Faziletleri

        *Allah'ı zikretmeyi sağlar:

        Kuran'ı Kerim'in pek çok ayetinde kulların Allah'ı zikretmesi ve onu sıfatlarıyla anması emredilir.

        *İmanı tazeler:

        Duayı okuyan kişinin imanı tazelenir ve böylece Allah'a yaklaşır.

        *Ahiret gününü hatırlatır:

        Ahiret gününe iman, imanın şartlarından biridir. Dünya hayatının geçici olduğunu bu duayı sık sık okuyarak hatırlayabilirsiniz.

        *Takvayı arttırır:

        Müslümanlar takvanın artmasıyla birlikte haramdan uzaklaşır ve günah işlemekten sakınırlar.

        *Haneye bereket getirir:

        Yüce Allah kullarını sürekli rızıklandırır. Amentü duasını günde 3 kere okuyan kişilerin haneleri bereketlenir. Okunan duayla Allah'ın verdiği nimetlere şükredilir.

        *Korkularımızdan ve kaygılardan arındırır:

        Amentü duası insanı tüm manevi sıkıntılardan kurtarır. Amentü duasını okudukça yaratıcının varlığını daha fazla hisseder; böylece vesvese, endişe ve korkularımızdan arınırız.

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        *Hz. Muhammed'i (s.a.v.) hatırlatır:

        Duanın sonunda Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik edilir. Son peygamber Hz. Muhammed'i anmak için sık sık Amentü duası okunmalıdır.

        *Güç verir:

        İnsanın ihtiyaç duyduğu güç ancak Allah katından gelir. İnsanoğlu Allah'ın varlığını hissederek hem daha güçlü hem de daha mutlu olur.

        *Umutsuzluğa kapılmayı önler:

        Yüce Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler için umutsuzluk bir seçenek değildir. Amentü duasını okuyarak inananlar sonsuza kadar kalacakları cenneti hatırlarlar. Bu da onların maneviyatlarını arttırır.

        *Tövbe kapısını aralar:

        Amentü duasını okuduktan sonra tövbe ederek işlediğimiz tüm günahlar için bağışlanma dilenir.

        Amentü Duası Namazlarda Okunur Mu?

        Amentü duası namazlarda okunan dualardan değildir ancak namazlardan sonra dua edilirken okunabilir. Amentü duası iman esaslarını dile getiren, müminin manevi yönünü güçlendiren ve imanı tekrar dil ile tasdik ettiren bir duadır.

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        Amentü Duası Arapça Okunuşu

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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