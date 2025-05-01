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        Haberler Magazin Amine Gülşe, 32'nci yaşını ailesiyle kutladı - Magazin haberleri

        Amine Gülşe, 32'nci yaşını ailesiyle kutladı

        2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, yeni yaşına eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla birlikte girdi. Gülşe, kutlama anlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:52
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        "Seni çok seviyorum"
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        Amine Gülşe, 32'nci yaşını ailesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

        Eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla birlikte çekilen anlarını takipçileriyle paylaşan Amine Gülşe, o fotoğraflara şu notu düştü; "Ömrümüz boyunca tüm doğum günü pastalarını böyle birlikte üfleyelim inşallah aşklarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız."

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        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Mesut Özil de eşinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlayan Özil; "Doğum günün kutlu olsun aşkım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Amine Gülşe
        #Mesut Özil
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