Türkiye'nin şu sıralar da yakından tanıdığı manken Amine Gülşe, ünlü futbolcu Mesut Özil ile olan evliliğiyle gündeme geldi. Türkiye'nin 2014 güzellik yarışması ile tanıdığı Amine Gülşe, bir dizide de başrolü üstlendi. Amine Gülşe'nin hayatından detaylar haberimizde.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe 30 Nisan 1993'te doğdu. İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe eğitim hayatını İsveç'te tamamlamıştır. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'ni Miss World'de temsil etti. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir.

International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir. 6 haziran 2019 da Futbolcu Mesut Özil ile evlendi.

FİLMOGRAFİ

Asla Vazgeçmem (2015-2016) - Dizi, Nur Demiran Kozan / Nur Demiran Sancaktar