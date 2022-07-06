"BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

Ayrıca daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." demişti.