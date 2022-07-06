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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor!

Mesut Özil ile üç yıl önce nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Amine Gülşe'den yeni fotoğraflar geldi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarını Instagram'dan paylaştı

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  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    Futbolcu Mesut Özil (33) ile oyuncu Amine Gülşe (29), 2019'un haziran ayında evlenmişti. Eda adında kızları olan çiftten Gülşe, tatile çıktı.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    BEBEK GÖRÜNDÜ

    Soluğu Kapadokya'da alan Amine Gülşe, objektif karşısına geçmeyi ihmal etmedi. Siyah elbisesi ile verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Gülşe'nin karnının iyice belirginleştiği görüldü.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Amine Gülşe'nin bu kareleri takipçileri tarafından oldukça beğeni aldı.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    "ANNESİNİN KUZUSU"

    Öte yandan Amine Gülşe, geçtiğimiz haftalarda kızı Eda'nın bu fotoğrafını, "Annesinin kuzusu!" notuyla yayınlamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, "Babasının kopyası..." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, 3. evlilik yıl dönümlerini bu kareyle kutlamıştı.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    "BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

    Ayrıca daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." demişti.
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    "O BENİ ASLA YANILTMAZ"

    "Evlilik çok kutsal bir şey." ifadelerini kullanan Gülşe, "Mesut'u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla." açıklamasını yapmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil
  • Amine Gülşe'nin heyecanı büyüyor! Mesut Özil... - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil

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