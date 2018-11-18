Amine Gülşe ve Mesut Özil üç ayrı ülkede düğün yapacak

Oyuncu Amine Gülşe ile Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Almanya, İsveç ve Türkiye'de üç ayrı düğün yapacağı ortaya çıktı. Yakın bir tarihte evlenecek olan Özil ve Gülşe, 1 milyon liraya malolacak düğünün, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe’nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de yapılacağı öğrenildi