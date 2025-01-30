Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan cip devrildi: 1 ölü

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişi Ankara istikametinde Volkan A. (31) idaresindeki cip, Diliskelesi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen cip devrilirken sürücüsü Volkan A. araçtan yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Aynı yönde seyreden Ş.K'nin kullandığı taksi ise ise devrilen araca çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.