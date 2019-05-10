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Anadolu üniversitesinden Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı

AA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık" dedi.

Anadolu üniversitesi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yüksek öğretim imkanı bulamayanlara açık öğretim sistemiyle bu fırsatı sunduklarını belirterek, Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapılarının açık olduğunu söyledi.

AÜ Batı Avrupa Bürosunca Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftara katılan Çomaklı, iftar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE DE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLABİLMELERİ İÇİN KAPIMIZ AÇIK"

Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesinin açık öğretim sistemi, Türk devlet teşkilatının dünyaya yayılmış olan eğitim sisteminin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yapmış olduğumuz faaliyetlerle daha çok Türk ve daha çok soydaşımıza bu eğitim hizmetlerini götürmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık." dedi.

Öğrenci sayısı olarak dünyadaki ilk üç üniversiteden biri olduklarını ifade eden Çomaklı, Türkiye'de dijital dönüşümü gerçekleştiren öncü kurumlardan biri olduklarını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da dijital dönüşüm konusunda bilgi paylaşımı yapıp protokoller imzaladıklarını kaydetti.

7 ÜLKEDE 13 MERKEZDE SINAVLARI YAPILAN PROGRAMLAR ÜNİVERSİTENİN İNTERNET SİTESİNDE

Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi binasının dijital dünyanın eğitim binası olacağını dile getirerek, "Buraya gelme sebebimiz öğrencilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve burada yaşayan Türklere 'biz dijital dönüşüm konusunda yerimizde durmadık, devam ediyoruz ve daha da iyisini yapacağız' mesajını vermektir" ifadelerini kullandı.

Açıköğretim programları hakkında da bilgi veren Çomaklı, şöyle konuştu: "Bizim ilahiyat programlarıyla beraber sosyoloji ve tarih programlarımız var fakat bununla birlikte çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi oldukça geniş alana hitap eden programlarımız da var. Bizim bine yakın bu alanda programımız var. Burada insanlar dilediği programı girip seçebilirler. Kitaplarımızı artık biz dijital alanda aktarıyoruz. Sadece dijital kitap formatında değil, materyallerimiz belli bir süreçten geçerek dünyada akredite olmuş şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. O nedenle öğrencilere kendi yeteneklerine uygun, dışarıya gitmeden evlerinden eğitim alabilecekleri programlara girip bakmalarını tavsiye ediyoruz."

2019-2020 eğitim öğretim dönemi Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları seçme sınavı için kayıt yaptırmak isteyenlerin, 22 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

7 ülkedeki 13 merkezde sınavları yapılan programlar için, üniversitenin internet sitesinde daha geniş bilgi yer alıyor.

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