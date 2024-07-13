DÜĞÜNE YERLİ YABANCI PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Nick Jonas, Priyanka Chopra, İngiltere eski başbakanları Tony Blair ile Boris Johnson, yıldızlarla dolu etkinliğe katılmak için Mumbai'ye giden ünlü isimlerden sadece birkaçı.

Düğüne ayrıca, Rajinikanth ve Sanjay Dutt gibi Bollywood yıldızlarından eski başkan Ram Nath Kovind'e, çeşitli eyaletlerin başbakanlarına ve ülkenin saygı duyulan kriket takımının sayısız üyesine kadar Hindistan eğlence, spor, iş ve siyaset dünyasının ünlü isimleri de katıldı.