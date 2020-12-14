Anaokulları ve kreşler ile ilgili meraklı aramalar devam ediyor. Milyonlarca velinin heyecanla araştırdığı konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yaptı!

ANASINIFI, KREŞLER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi kurumlar için alınan kararı da duyurdu. Buna göre, ''Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.