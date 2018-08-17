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Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

CHP milletvekillerinin, Anayasa'da gerçekleştirilen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidilmesi konusundaki "Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

17.08.2018 - 06:31 | Güncelleme: AA

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

AA'nın haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından "10 Mayıs 2018 tarihli 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun tümünün Anayasa'ya esas bakımından aykırılığı nedeniyle iptaline, bu talebin kabul edilmemesi halinde bazı maddelerde yer alan ibare ve bölümlerin iptal ve yürürlüklerinin durdurulması konusunda başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

İlk incelemede, "İptal davalarında, Anayasa'ya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin Anayasa'nın hangi maddelerine aykırı olduğunun ve gerekçelerinin belirtilmiş olması zorunludur." kuralı hatırlatılarak, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve gerekçeleriyle birlikte açıkça gösterilmesi gerektiğinin dava dilekçesinde yer alması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca dava dilekçesinin "Dava Konusu" ile "Sonuç ve İstem" başlıklı bölümlerinde talep edilen hususlar arasında farklılık bulunduğu ve dava konusunun açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı, bu nedenlerle başvuruda bulunan CHP milletvekillerine belirtilen eksikliklerin giderilmesi için 15 gün süre verildiği ve eksikliklerin belirtilen süre içinde verilen ek dava dilekçesi ile giderildiği kaydedildi.

Yüksek Mahkeme esasa ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından verdiği kararda, söz konusu kanunun tümünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle; 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "... ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyu ve oy çokluğuyla; 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesindeki "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının and içerek göreve başladığı tarihe kadar" bölümünün de Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle hükmetti.

Kararda, ayrıca yasanın tümü ile söz konusu bölümlere ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

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