Andrew Garfield rol arkadaşı Florence Pugh'nun kartona basılmış fotoğrafıyla kırmızı halıya çıktı
Andrew Garfield, rol arkadaşı Florence Pugh'nun gerçek ebatlarda kartona basılmış fotoğrafıyla gala kırmızı halısında eğlenceli pozlar verdi
Andrew Garfield, yeni filmi 'We Live In Time'ın Londra galasında eğlenceli pozlara imza attı.
41 yaşındaki 'Örümcek Adam' yıldızı, son filmindeki rol arkadaşı Florence Pugh'nin yokluğunu hissettirmemek için ünlü oyuncunun fotoğrafıyla kırmızı halıya çıktı.
BFI Londra Film Festivali galasında, 41 yaşındaki Andrew Garfield, rol arkadaşının gerçek ebatlarında bir kartona basılmış fotoğrafını yanında taşıdı. 28 yaşındaki rol arkadaşının kartondan fotoğrafını kucağında taşıyan Garfield, eğlenceli fotoğraflar verdi.
Andrew Garfield, kırmızı halıda kartona basılı fotoğrafa sarılarak objektiflerin karşısına geçti.
Bu komik gösteri, ikilinin seks sahnesini çekerken 'amaçladıklarından daha ileri gittiklerini' açıklamalarının ardından geldi.
Filmin gösterime girmesinden önce röportaj veren Andrew Garfield; "çok samimi, tutkulu bir seks sahnesi" olarak nitelendirdiği sahne çekimi sırasında ekipten "Kestik" çağrısını duymadıklarını ve kendilerini nasıl kaptırdıklarını anlatmıştı.