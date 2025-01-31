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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anız yangını ormana sıçradı: 15 dönüm zarar gördü | Son dakika haberleri

        Rize'de anız yangını ormana sıçradı: 15 dönüm alan zarar gördü

        Rize'nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:39
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        Anız yangını ormana sıçradı: 15 dönüm zarar gördü
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        Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan anız yangınında 15 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

        Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

        Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti.

        Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

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