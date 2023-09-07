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        Haberler Gündem Çevre Anızla birlikte ormanı da yaktı

        Anız yakmak istedi, ormanı da yaktı

        Adıyaman'da bir kişi, buğday tarlasındaki anızı ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler ormana sıçradı. Ormanın 6 hektarlık alanını etkileyen alevler, ekiplerce 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:13
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C. isimli çiftçi, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı.

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        Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

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        İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Yangına ilişkin O.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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