Anız yakmak istedi, ormanı da yaktı
Adıyaman'da bir kişi, buğday tarlasındaki anızı ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler ormana sıçradı. Ormanın 6 hektarlık alanını etkileyen alevler, ekiplerce 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C. isimli çiftçi, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.