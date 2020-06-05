Ankara cuma namazının kılınacağı camiler ve Cuma namazı saati bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, 2 buçuk ay sonra camilerde ilk toplu ibadet geçtiğimiz hafta kılınan Cuma namazı olmuştu. Ancak Cuma namazı sadece Ankara Valiliği'nin belirlediği camilerde ve Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılındı. Aynı kurallar bugün için de geçerli. İşte 5 Haziran 2020 Ankara'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve Ankara Cuma saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 5 HAZİRAN 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.52'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Haziran 2020 Cuma 03:20 05:14 12:52 16:49 20:21 22:05 06 Haziran 2020 Cumartesi 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21 22:06 07 Haziran 2020 Pazar 03:19 05:13 12:52 16:50 20:22 22:07 08 Haziran 2020 Pazartesi 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22 22:08 09 Haziran 2020 Salı 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23 22:09 10 Haziran 2020 Çarşamba 03:18 05:13 12:53 16:50 20:24 22:10 11 Haziran 2020 Perşembe 03:18 05:13 12:53 16:51 20:24 22:10 ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER (ANKARA)

Ankara Valiliği'nin bugün Cuma namazı için açık olacağını açık olacağını açıkladığı Ankara'daki camilerin ilçe ilçe listesi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada ilçenizde açık olacak camileri öğrenebilirsiniz...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CUMA NAMAZI ÖNCESİ UYARI

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.