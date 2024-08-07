Ankara'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Ankara'da "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Giriş: 07.08.2024 - 04:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 04:23
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. Altındağ'daki bir iş yerinde yakalandı.
AA'nın haberine göre; Y.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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