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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 2 kişiyi silahla vurarak, 2 kişiyi otomobille çarparak yaraladılar

        Ankara'da 2 kişiyi silahla vurarak, 2 kişiyi otomobille çarparak yaraladılar

        Ankara Altındağ'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 2 kişi vurarak yaralayan şüpheliler otomobil ile kaçarken çarptıkları 2 yayayı da yaraladı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 04:34
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        2 kişiyi silahla vurarak, 2 kişiyi otomobille çarparak yaraladılar
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        Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.

        AA'nın haberine göre; Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.

        Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Altındağ
        #haberler
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