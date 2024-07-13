Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Altındağ'daki Siteler semtinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, şüphelinin D.K. olduğu ve kasten öldürme ile yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan D.K'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.