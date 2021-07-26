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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika: Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
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Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da, kanser hastası karısını kravatla boğarak öldürdükten sonra silahla intihar girişiminde bulunan ve hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y, hayatını kaybetti.

KORKUNÇ! Son dakika: Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da acı olay! Ardından bu notu bıraktı
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AA

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mehmet Y. (80), sabah saatlerinde oğlu Erkut Y'yi telefonla arayarak helallik istedi.

Erkut Y, telefon görüşmesinin ardından annesiyle babasının yaşadığı Keçiören Şenlik Mahallesi'ndeki eve gitti.

Eve giren Erkut Y, annesi Hamiyet Y'nin (74) öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu gördü. Onun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y'yi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mehmet Y'nin olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Y'ye bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğunu ve ihtiyaçlarının eşi Mehmet Y. tarafından karşılandığını belirledi.

Emekli asker olduğu öğrenilen Mehmet Y'nin, eşini kravatla boğarak öldürdüğü, ardından da silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Mehmet Y. yaşamını yitirdi.

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