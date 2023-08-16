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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

        Ankara'da enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

        Ankara Sincan'da iki kardeş, aralarında husumet bulunan enişteleri tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı enişte, polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 06:30
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        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kayınbiraderini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa (38), aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. (52) ile boş bir arazide tartışmaya başladı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil K, kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbuğa'ya tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kamil K, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Sincan
        #haberler
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