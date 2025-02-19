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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da gecekondu yangınında yaşlı kadın öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da gecekondu yangınında yaşlı kadın öldü

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:43
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        Gecekondu yangınında yaşlı kadın öldü
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        Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        #ankara
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