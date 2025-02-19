Ankara'da gecekondu yangınında yaşlı kadın öldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.