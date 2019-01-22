Alınan bilgiye göre, Yenimahalle OSTİM 1579. Sokak'taki iki katlı oto tamir dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.