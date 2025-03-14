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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı | Son dakika haberleri

        Ankara'da kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı

        Ankara Sincan'da kardeşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli ağabey, kardeşiyle birlikte gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:37
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        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
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        Sincan ilçesinde iddiaya göre sevgilisi İ.D. ile tartışan H.Ç.A, ağabeyi M.Ç'yi telefonla arayarak bulundukları eve gelmesini istedi.

        TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Eve gelen M.Ç, silahla İ.D'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık görevlileri, İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        ŞÜPHELİ AĞABEY VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

        H.Ç.A. ve M.Ç, gözaltına alınarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Sincan
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