Ankara'da kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
Ankara Sincan'da kardeşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli ağabey, kardeşiyle birlikte gözaltına alındı
Sincan ilçesinde iddiaya göre sevgilisi İ.D. ile tartışan H.Ç.A, ağabeyi M.Ç'yi telefonla arayarak bulundukları eve gelmesini istedi.
TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Eve gelen M.Ç, silahla İ.D'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık görevlileri, İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ AĞABEY VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
H.Ç.A. ve M.Ç, gözaltına alınarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.