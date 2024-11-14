Ankara'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.