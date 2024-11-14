Ankara'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı
Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.