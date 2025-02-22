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        Ankara'da mobilya atölyesinde yangın

        Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 02:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 02:38
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        Ankara'da mobilya atölyesinde yangın
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        Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Yalınç Sokak'ta, 3 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #Altındağ
        #haberler
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