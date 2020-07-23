İHA

Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde 93’üncü Cadde Kavşağı üzerinde meydana geldi. Ahi Mesut Bulvarı üzerinde Mehmet Buğra Y. yönetimindeki 16 UG 282 motosikletle, Satılmış.Ü. kontrolündeki 37 KH 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ve Süleyman Emre Y. savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.’nin nabzının yavaş olduğunu belirlerken dakikalarca kalp masajı yaptı. İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Buğra Y. hayatını kaybettiği, yaralanan Süleyman Emre. Y ve Satılmış.Ü.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.