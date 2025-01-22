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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

        Ankara Etimesgut'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 03:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 03:21
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        Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

        Etimesgut istikametinde Sanayi Bulvarı üzerindeki AŞTİ Kavşağı'nda seyir halinde olan P. Ü. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, yaptıkları incelemede, araç sürücüsü P. Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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