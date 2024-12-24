Ankara'da refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara Altındağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaza Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.Fotoğraf: AA
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.