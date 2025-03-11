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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da sabah indirimli tarife devam edecek | Son dakika haberleri

        Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması devam edecek

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında 06.00-06.45 saatlerinde uygulanan indirimli tarifeye devam edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:03
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        Ankara'da sabah indirimli tarife devam edecek
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün toplu taşıma araçlarında, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 27 Nisan 2022'de başlatılan, sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasının süreceği duyuruldu.

        Uygulamayla, Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesinin, trafik sıkışıklığının azaltılmasının ve toplu taşıma hizmetinin özellikle yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Uygulama kapsamında, 06.00-06.45 saatleri arasında, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemler (Metro-Ankaray) ile Başkentray'da tam ücret 26 lira yerine 23 lira olacak.

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