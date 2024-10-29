Ankara'da silahlı saldırı: Takip ettiği husumetlisini öldürdü
Ankara Altındağ'da sokakta tartıştıktan sonra kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde M.M, sokakta tartıştıktan sonra kendisini takip eden I.K'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M. hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916'ncı Sokak'ta meydana geldi. I.K. ile M.M. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; kavganın ardından M.M. bölgeden uzaklaşırken, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli I.K, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.