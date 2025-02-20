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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 04:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 04:25
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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında meydana geldi. Y.K. yönetimindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Y.K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Y.K'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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