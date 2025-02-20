Ankara'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında meydana geldi. Y.K. yönetimindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Y.K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.K'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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