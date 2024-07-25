Ankara'da TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Bir TIR'a yüklenen iş makinası seyir halindeyken aracın üzerinden düştü.

DHA'nın haberine göre; 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklenen iş makinası önce kaldırımda bulunan elektrik panosuna ardından caddede park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Ticari araç da çarpmanın etkisiyle arkasında park halinde bulunan otomobile çarparak hasar verdi. İş makinası yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

ŞANS ESERİ ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik firması görevlileri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.