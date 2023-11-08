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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!

        Ankara'da özel halk otobüsçülerinden "ücretsiz" ve "öğrenci" yolcu taşımada yeni karar!

        Ankara'da daha önce gelir desteği verilmemesi nedeniyle şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tüm ücretsizlerle ve abonman öğrenci biniş kartlarıyla ilgili gelir desteği kararı sonrası 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz yolcuları taşımaya devam edeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:33
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        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Toplantısı'nda, 1 Nisan 2024'e kadar özel halk otobüsçülerine gelir desteği verilmesine karar verildi.

        Karar sonrası açıklama yapan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz ve abonmanları taşımaya devam edeceklerini söyledi.

        "OTOBÜSLERİMİZE RAHATLIKLA BİNEBİLİRLER"

        Kara, "Ankara'daki esnaflarımızla ilgili bu Meclis kararına istinaden ücretsiz binen yolcularımız Ankara'daki 25 ilçede hizmet veren halk otobüslerimize rahatlıkla binebilirler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1 Nisan'a kadar tüm ücretsizlerle ilgili ve abonman öğrenci biniş kartlarıyla ilgili bir gelir desteği kararı geçmiş bulunmaktadır" dedi.

        "OTOBÜSLERİMİZE RAHATLIKLA BİNEBİLİRLER"

        Vatandaşları ücretsiz taşımak istemeyen şoförlerin de kendilerine ya da ALO 153'e şikâyet edilebileceğini söyleyen Kara, "Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve 4 grup başkan vekilimize, meclis üyelerimize bu kararı Ankara Belediye Meclisi'nden geçirdikleri için esnaflarımıza adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.

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