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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da yol çöktü, 10 metrelik çukur oluştu | Son dakika haberleri

        Ankara'da yol çöktü, 10 metrelik çukur oluştu

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir caddede yol çöktü. Yolun çökmesi sonucu 10 metrelik çukur oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:32
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        Yenimahalle'deki Süleyman Şah Caddesi'nde biriken kanalizasyon suları nedeniyle yol çöktü.

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        Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

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        Efe Ahmetoğlu isimli bir vatandaş, "Sabah saatlerinde yolda çökme olmuş. Sebebini ilk başta anlamamışlar. Çöken bölge su çekmeye başlayınca sebebinin uzun zamandır arızalı olan kanalizasyon olduğunu öğrenmişler. Sanırım yolun tamamını kazıyacaklar. Toprağın altta ne kadar yumuşadığı bilinmiyormuş. Patlayan kanalizasyon yıllar içerisinde alttan toprağı eritmiş. Ekipler çukurdan su çektikçe tekrar doluyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ama bu durum insanları sıkıntıya sokar" dedi.

        #ankara
        #yol çökmesi
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