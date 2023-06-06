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Ankara'da yük asansörünün altında kalan çocuk öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir oto tamir dükkanında çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki çocuğun üzerine yük asansörü düştü. Talihsiz çocuk, asansörün altında kalarak hayatını kaybetti

Ankara'da yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iş yerinde çalıştığı belirtilen Harun Yıldız'ın üzerine malzemelerin taşındığı yük asansörü düştü.

KAZAYI TALİHSİZ ÇOCUĞUN YAKINI FARK ETTİ

Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı. Yıldız'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AİLESİ VE YAKINLARI BÜYÜK ACI YAŞADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörün altında kalarak yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise işletmenin önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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