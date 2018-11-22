Ankara'da işlenen bir cinayetin arkasından özel harekat polislerin ve askerlerin para kaptırdığı 20 milyon liralık bir "saadet zinciri vurgunu" çıktı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, yaklaşık 200 kişinin para kaptırdığı saadet zinciri, Özel Harekat polisi Bekir Körkem'in geçtiğimiz ekim ayında Astsubay Abdurrahman Kaplan'ı öldürmesiyle ortaya çıktı. Kaplan'ın üzerinde Körkem'e ait çok sayıda ve yüklü miktarda senet çıkınca soruşturma derinleştirildi.

HESAPLARI BOŞALTIP, CİNAYETİ İŞLEDİ

Sonuçta Körkem'in 200 silah arkadaşı ve askerden "yüksek kar payı" vaadiyle para topladığı, ancak kurduğu sistemin kısa sürede çöktüğü anlaşıldı. Körkem'in açtığı 3 markete haciz uygulanırken, cinayetten kısa süre önce boşalttığı hesaplarındaki 20 milyon lira ise hala aranıyor.

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