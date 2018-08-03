Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında karar verildi.



Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca bu sanıklara 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 biner yılın üzerinde hapis cezası verildi. 9 sanık ise örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Hakan Şahin ve Yakub Şahin savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Böylece tutuklu 19 sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma işlemi tamamlandı.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme nihai kararını açıkladı. 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da yapılan davada bugüne kadar 54 celse görülmüştü.

SAVCININ MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.

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