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Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak. Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor. Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde Başkentliler, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek

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AA

  • Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yarın devreye alıyor.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önceki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, 3,3 kilometrelik hattın yapımında toplam 7 bin 295 metre tünel imalatı yapıldığını, 14 bin 590 metre ray döşendiğini belirtmişti.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Karaismailoğlu, metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, kara yolu işletmesinden 104 milyon avro, kaza maliyetlerinden 42,7 milyon avro, zamandan 123,9 milyon avro, çevresel kirlilikten 108,4 milyon avro olmak üzere toplam 379 milyon avro tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetmişti.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Türkiye genelinde 12 ilde toplam 852,9 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bunun 353,6 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirildi.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Şu an Bakanlık tarafından yapımı devam eden 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Ankara'nın 23 kilometrelik raylı sistem hattına ilave olarak 41,2 kilometre uzunluğundaki 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2), 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosu (M3), 9,2 kilometrelik Ankara Keçiören-AKM Metrosu (M4) Bakanlık tarafından yapılarak toplam hat uzunluğu 64,2 kilometreye çıkarıldı.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile birlikte Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış olacak.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Ayrıca söz konusu metroların inşasının yanı sıra bu hatlarda hizmet vermek üzere mevcut 108 araca ilave 324 adet yeni nesil ve yüzde 51 yerlilik oranı ile metro araç alım işi Bakanlıkça yapıldı.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

    Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezi ek bina ve parklanma alanlarıyla büyütülerek kapasitesi artırıldı ve ayrıca Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha Bakanlık tarafından tesis edildi.
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
  • Ankara'nın yeni metro hattı yarın açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları

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