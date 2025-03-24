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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir? Otobüs, Minibüs ve Ulaşım Bilgileri

        Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir? Otobüs, Minibüs ve Ulaşım Bilgileri

        Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olup, modern altyapısı ve geniş hizmet kapasitesiyle sağlık alanında önemli bir merkezdir. 2019 yılında açılan hastane, farklı branşlara sahip 9 hastaneyi içinde barındırarak geniş çaplı sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu metinde, Ankara Şehir Hastanesi'nin konumu, ulaşım seçenekleri ve otopark bilgileri gibi merak edilen tüm detaylara yer veriyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:22
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        Ankara Şehir Hastanesi Nerede?
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        Ankara Şehir Hastanesi Hakkında Genel Bilgiler

        Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı sağlık komplekslerinden biri olup, 2019 yılında hizmete açılmıştır. 1.312.000 m² kapalı alanı, 3.704 yatak kapasitesi ve 9 farklı hastaneden oluşan geniş bir sağlık kampüsüne sahiptir.

        Ankara Şehir Hastanesi’nin Bölümleri

        Hastane bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış sağlık birimleri bulunmaktadır:

        Genel Hastane

        Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi

        Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi

        Çocuk Hastanesi

        Kadın Doğum Hastanesi

        Onkoloji Hastanesi

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

        Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi

        Acil Servis ve Yoğun Bakım Üniteleri

        Öne Çıkan Hizmetler: 8.400 sağlık personeli ve 804 yoğun bakım yatağı ile geniş bir hizmet kapasitesine sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü hastanesi olarak, ileri teknolojiye sahip laboratuvarları ve tıbbi cihazları ile dikkat çekmektedir. Günde 30.000 hasta kabul edebilen bu hastane, her yıl 1 milyondan fazla ameliyat gerçekleştirmektedir.

        Ankara Şehir Hastanesi Nerede ve Hangi İlçede?

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çankaya ilçesinde, Üniversiteler Mahallesi’nde yer almaktadır. Adres: 6000. Cadde No: 9/1, 06800 Çankaya/Ankara

        Bu büyük sağlık kompleksi, Ankara'nın merkezi noktalarına oldukça yakın konumda olup, toplu taşıma ve özel araçlarla kolaylıkla ulaşılabilir.

        Ankara Şehir Hastanesi’ne Nasıl Gidilir?

        Hastaneye otobüs, minibüs, metro, taksi ve özel araç gibi farklı ulaşım seçenekleriyle erişim sağlanabilir.

        Otobüs ile Ulaşım

        EGO Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüs hatları sayesinde hastaneye ulaşım oldukça rahattır. Ankara Şehir Hastanesi’ne giden EGO otobüs hatları:

        112-3: CEPA AVM – Şehir Hastanesi

        112-6: Ulus - Şehir Hastanesi

        112-7: Kızılay - Şehir Hastanesi

        508: Sıhhiye – Şehir Hastanesi

        522: Koru Metro – Şehir Hastanesi

        Otobüs Sefer Saatleri:

        Sabah 06:00’dan itibaren başlayan seferler, gece 23:30’a kadar düzenli olarak devam etmektedir.

        Metro ile Ulaşım

        Ankara’da metro hatları da şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırmaktadır:

        M2 Kızılay – Koru Metro Hattı: Metrodan Ümitköy veya Koru İstasyonu’nda inerek, buradan kalkan 522 numaralı otobüs ile hastaneye ulaşabilirsiniz.

        M1 Ankaray (AŞTİ – Dikimevi Hattı): Ankaray ile Kızılay’a ulaştıktan sonra buradan 112 numaralı EGO otobüsü ile hastaneye gidebilirsiniz.

        Minibüs ve Dolmuş ile Ulaşım

        Şehir hastanesine dolmuşlarla da ulaşabilirsiniz. İşte bazı güzergahlar:

        Kızılay Güvenpark’tan hareket eden dolmuşlar doğrudan hastaneye gitmektedir.

        Ulus – Bilkent – Şehir Hastanesi Dolmuş Hattı

        Sıhhiye – Bilkent – Şehir Hastanesi Minibüs Hattı

        Hızlı Tren ile Ulaşım

        Hızlı trenle Ankara’ya gelen yolcular için çeşitli ulaşım alternatifleri mevcuttur:

        Ankara Hızlı Tren Garı’ndan Kızılay veya Sıhhiye’ye gidip, buradan otobüs veya dolmuşlarla hastaneye ulaşabilirsiniz.

        Eryaman Hızlı Tren Garı’ndan Kızılay yönüne giden otobüs veya metro ile hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz.

        Esenboğa Havalimanı’ndan Ulaşım

        Ankara dışından gelen hastalar ve ziyaretçiler için:

        442 numaralı havaalanı otobüsü ile AŞTİ Otobüs Terminali’ne ulaştıktan sonra,

        Metro veya dolmuş ile Bilkent yönüne giderek hastaneye ulaşabilirsiniz.

        Özel Araç ile Ulaşım ve Otopark Bilgisi

        Bilkent Bulvarı üzerinden hastaneye özel araçla rahatça ulaşım mümkündür.

        Otopark Kapasitesi: Hastane otoparkı ücretsizdir ve 6.500 araç kapasitesine sahiptir. Engelli vatandaşlar için özel otopark alanları bulunmaktadır.

        Ankara Şehir Hastanesi, modern sağlık hizmetleri sunan, teknolojik donanımı yüksek ve geniş kapasiteli bir sağlık kompleksidir. Hastaneye otobüs, metro, minibüs ve hızlı tren gibi ulaşım seçenekleri ile Ankara’nın her bölgesinden kolaylıkla erişim sağlanabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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