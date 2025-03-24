Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir? Otobüs, Minibüs ve Ulaşım Bilgileri

Ankara Şehir Hastanesi Hakkında Genel Bilgiler

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı sağlık komplekslerinden biri olup, 2019 yılında hizmete açılmıştır. 1.312.000 m² kapalı alanı, 3.704 yatak kapasitesi ve 9 farklı hastaneden oluşan geniş bir sağlık kampüsüne sahiptir.

Ankara Şehir Hastanesi’nin Bölümleri

Hastane bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış sağlık birimleri bulunmaktadır:

Genel Hastane

Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi

Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi

Çocuk Hastanesi

Kadın Doğum Hastanesi

Onkoloji Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi

Acil Servis ve Yoğun Bakım Üniteleri

Öne Çıkan Hizmetler: 8.400 sağlık personeli ve 804 yoğun bakım yatağı ile geniş bir hizmet kapasitesine sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü hastanesi olarak, ileri teknolojiye sahip laboratuvarları ve tıbbi cihazları ile dikkat çekmektedir. Günde 30.000 hasta kabul edebilen bu hastane, her yıl 1 milyondan fazla ameliyat gerçekleştirmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi Nerede ve Hangi İlçede?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çankaya ilçesinde, Üniversiteler Mahallesi’nde yer almaktadır. Adres: 6000. Cadde No: 9/1, 06800 Çankaya/Ankara

Bu büyük sağlık kompleksi, Ankara'nın merkezi noktalarına oldukça yakın konumda olup, toplu taşıma ve özel araçlarla kolaylıkla ulaşılabilir.

Ankara Şehir Hastanesi’ne Nasıl Gidilir?

Hastaneye otobüs, minibüs, metro, taksi ve özel araç gibi farklı ulaşım seçenekleriyle erişim sağlanabilir.

Otobüs ile Ulaşım

EGO Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüs hatları sayesinde hastaneye ulaşım oldukça rahattır. Ankara Şehir Hastanesi’ne giden EGO otobüs hatları:

112-3: CEPA AVM – Şehir Hastanesi

112-6: Ulus - Şehir Hastanesi

112-7: Kızılay - Şehir Hastanesi

508: Sıhhiye – Şehir Hastanesi