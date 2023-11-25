Ankara Sincan'daki komşu katliamı! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç cinayette katil zanlısı Tahsin Ünsür'ün ifadesi ortaya çıktı. Ünsür, üst kattaki komşu çocuklarını top oynadığını, tüfekle uyarmak için gittiğini ve sonrasında olayların yaşandığını söyledi
Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini pompalı tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı. Ünsür ifadesinde gürültü sebebiyle üst kattaki komşularını uyarmaya tüfekle gittiğini söyleyerek, "Evden çıktığımı hatırlıyorum, evin içerisinde yaşananları hatırlamıyorum" dedi.
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda önceki gün Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, evden aldığı pompalı tüfekle Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a ateş etti. 5 kişi hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Ünsür, "nitelikli öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Üst kat komşusunun 5 üyesini öldüren Tahsin Ünsür, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
72 yaşındaki Tahsin Ünsür, gürültü gerekçesiyle Turgut ailesinin evine giderek tüfekle ateş açtı. Tutuklanan Tahsin Ünsür'ün ifadesine Habertürk ulaştı.
Bekir Mert'in haberine göre; Ünsür, üst kattan gelen sesler üzerine ailenin kapısına gittiğini, tartışmanın büyümesi ile yanında götürdüğü tüfek ile önce baba ve babaanneye ateş ettiğini söyledi.
Ünsür ifadesinde şunları söyledi:
"Yukarıdaki seslerden bir türlü uyuyamadım. Dedemden kalma kırma av tüfeğini belime taktım. Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum. Uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim."
Katil zanlısı ifadesinde çocuklara ateş edip etmediğini hatırlamadığını söyledi. Ünsür, "O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" dedi.