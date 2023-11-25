Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini pompalı tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı. Ünsür ifadesinde gürültü sebebiyle üst kattaki komşularını uyarmaya tüfekle gittiğini söyleyerek, "Evden çıktığımı hatırlıyorum, evin içerisinde yaşananları hatırlamıyorum" dedi.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda önceki gün Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, evden aldığı pompalı tüfekle Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a ateş etti. 5 kişi hayatını kaybetti.

Bekir Mert'in haberine göre; Ünsür, üst kattan gelen sesler üzerine ailenin kapısına gittiğini, tartışmanın büyümesi ile yanında götürdüğü tüfek ile önce baba ve babaanneye ateş ettiğini söyledi.

Ünsür ifadesinde şunları söyledi:

"Yukarıdaki seslerden bir türlü uyuyamadım. Dedemden kalma kırma av tüfeğini belime taktım. Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum. Uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim."

Katil zanlısı ifadesinde çocuklara ateş edip etmediğini hatırlamadığını söyledi. Ünsür, "O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" dedi.