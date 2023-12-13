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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara’nın Sincan ilçesinde başına ateş açılan kadın hayatını kaybetti

        Ankara’nın Sincan ilçesinde başına ateş açılan kadın hayatını kaybetti

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir kişi boşandığı eski eşi konuşma talebini kabul etmeyince kurşun yağdırdı. Başından vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti. Zanlı Ş.Ş, emniyetteki ilk ifadesinde eski eşiyle kıskançlık nedeniyle görüşmek istediğini, kabul edilmeyince de yanında getirdiği ruhsatsız silahla başına ateş ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:49
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        Ankara'da eski eş cinayeti
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        Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre olay akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Ş (36) 1 yıl önce boşandığı eski eşi N.K (25) ile konuşmak için oturduğu eve gitti. Genç kadın konuşma isteğini geri çevirince sinir krizi geçiren Ş.Ş yanında bulunan silahla kadına bir el ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından vurulan N.K olay yerine sevk eden ambulansla özel bir üniversite hastanesine kaldırıldı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada polis ekipleri olay yerinde katil zanlısı Ş.Ş’yi silahla birlikte gözaltına aldı. Zanlı Sincan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        ZANLI'NIN İLK İFADESİ: KISKANÇLIK NEDENİYLE...

        Zanlı Ş.Ş, emniyetteki ilk ifadesinde eski eşiyle kıskançlık nedeniyle görüşmek istediğini, kabul edilmeyince de yanında getirdiği ruhsatsız silahla başına ateş ettiğini söyledi

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