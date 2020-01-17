Anna Tifu Şubat'ta Türkiye'de

Tekfen Filarmoni; 2020 yılında vereceği ilk konserlerde neslinin önde gelen kemancılarından ve aynı zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlayacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek.

Ernest Chausson’un Poème, Op. 25 ve Maurice Ravel’in Tzigane’ini seslendirecek İtalyan sanatçının kemanı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı. Programda aynı zamanda Johannes Brahms’ın Do minör 1 no’lu Senfonisi ve Emmanuel Chabrier’nin Espaňa adlı eserlieri de yer alıyor.

Tekfen Filarmoni’nin 2020 yılı ilk temsilleri; 25 Şubat’ta Bursa AKKM’de, 26 Şubat’ta Eskişehir AKSKM’de, 27 Şubat’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda ve 28 Şubat’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek.