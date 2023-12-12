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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile kızını soba ayırdı

        Konya'da soba faciası: Anne öldü, kızının durumu ağır

        Konya'da anne ile kızı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının ulaşamaması üzerine ortaya çıkan olayda, anne hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızının durumu ağır

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:29
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        Anne ile kızını soba ayırdı
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        Konya'nın Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Zübeyde Ay (53) ve kızı 19 yaşındaki Hümeyra Ay'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler, anne ve kızını hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kızı hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zübeyde Ay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hümeyra Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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