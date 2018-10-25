SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
üçüz bebek
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Anne, karnındaki üçüzleriyle hastanede öldü, çifte soruşturma başlatıldı

Rize'de, üçüz bebeğe hamile radyoloji uzmanı Müjgan Genç (27), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sırasında fenalaşarak karnındaki bebekleri ile birlikte yaşamını yitirdi. Olayda ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı

25.10.2018 - 18:50 | Güncelleme: DHA

Üçüz bebeklere hamile radyoloji uzmanı Müjgan Genç, 12 Ekim'de sancısı ve kanamasının başlaması üzerine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ultrasonla yapılan kontrolde karnındaki 3 bebeğin sağlıklı olduğu belirlenen Genç, serviste müşahede altına alındı. Kanama ve sancıları süren Müjgan Genç'in 19 Ekim'de karnındaki bebeklerinin öldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre, karnındaki ölen bebekleri alınan ve kanaması süren Genç de aynı gün yaşamını yitirdi. Aile, olayda doktorların ihmali olduğunu öne sürdü. Şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: OLAY SON DERECE ÜZÜCÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son derece üzücü olan olaya ilişkin ivedi çok detaylı adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, bütün tıbbi kayıtların detaylı incelenip söz konusu tüm personelin bilgisine başvurulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu hadisenin acısı böylesine büyük ve tazeyken bir yandan da sağlık çalışanlarını ağır töhmet altında bırakmak, namuslarına dahi dil uzatmak, iddiaları bu yönüyle de çok detaylı incelemeyi ve gerçekleri ortaya koymayı bir kez daha zaruri hale getirmiştir. Sonuç olarak, bu acı olayın yaşanmasında eğer tıbbi kusur, hata veya eksiklik var ise sorumlu personel hakkında mutlak işlem yapılacağı gibi, bu süreçte tüm kamera kayıtları, dokümanlar dâhil olmak üzere iddialara ilişkin yönelik her detay özenle araştırılacak ve sonuçta gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzce idari soruşturması yapılamayan personeller için de üniversitemiz bilgilendirilmiş olup, adli ve idari soruşturma sürecine dâhil olmaları talep edilmiştir. Sağlık camiası olarak ailemizin büyük acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X