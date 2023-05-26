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Anne sütü bozulur mu, nasıl saklanır? Anne sütü dolapta kaç gün dayanır?

Anne sütünün, bebeklerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde büyük bir rolü vardır. İlk 6 aylık süreçte anne sütü önerildiği gibi bu emzirme sürecinin 2 yaşına kadar devam etmesi tavsiye edilir. Hamilelik süreci sonrasında iş hayatına geri dönmek isteyen annelerin en merak ettiği konulardan biri, anne sütünün nasıl muhafaza edilmesi gerektiğidir.

Anne Sütü Bozulur Mu, Nasıl Saklanır? Anne Sütü Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Anne Sütü Bozulur Mu?

Doğru koşullarda saklanan anne sütü, zengin besin değerini kaybetmez. Yapılması gereken tek şey, anne sütünün sağıldıktan sonra bebeğin beslenme ihtiyacına en iyi şekilde cevap vermesidir. Eğer siz de bebeğinizi anne sütünden mahrum bırakmak istemiyorsanız bu içerik tam size göre! Anne sütü dolapta kaç gün dayanır? Anne sütü kaç günde bozulur? İşte tüm cevaplar…

Anne Sütü Kaç Gün Dayanır?

  • Anne sütünün sağılmasının hemen ardından dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bu detaylar küçük görünse de bebeğin sağlıklı şekilde beslenebilmesi için oldukça önemlidir. Öncelikle anne sütü saklama poşetlerinden ya da şişelerinden edinmeniz gerekmektedir. Bu ürünleri internet üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.
  • Sağdığınız anne sütünü özellikle yaz sıcaklarında en iyi şekilde muhafaza etmelisiniz. Anne sütü, sıcaktan çabuk etkilenir ve bozulabilir. Bu durum kışın uzun süre dışarda kalan anne sütü için de geçerlidir.
  • Anne sütü bozulur mu? Anne sütü buzdolabında 3 saat tazeliğini korurken, derin dondurucuda 3 ay saklanabilmektedir. İyi koşullarda muhafaza edilmeyen anne sütünde çabuk bozulmalar yaşanabilir.
  • Derin dondurucuda muhafaza ettiğiniz anne sütünü çözdürürken, direkt dışarda değil buzdolabında çözdürmeniz gerekir. Anne sütü çözüldükten hemen sonra beklemeden tüketilmesi önemlidir.
  • Çözülen anne sütü tekrar derin dondurucuda dondurulmamalıdır. Bu durum sütün tüm besin değerini kaybetmesine neden olur.
  • Anne sütü nasıl saklanmalı?” sorusunun bir diğer cevabı ise derin dondurucudaki yeridir. Anne sütü, derin dondurucunun kapağına yakın durmamalıdır. Mümkünse derin dondurucunun en arka ya da orta kısmında muhafaza edilmelidir.
  • Donmuş anne sütünü çözdürmenin en iyi yolu benmari usulüdür. Anne sütünü direkt ateşle temas ettirmeden, sıcak buhar yöntemi ile çözdürebilirsiniz. Bu yöntem pek çok anne tarafından kullanılır. Anne sütünü mikrodalga fırında çözdürmek asla önerilmez.
  • Dondurucuya yerleştireceğiniz anne sütü poşetlerine mutlaka tarih atın. Bebeğiniz için daima en taze anne sütünü kullanın.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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