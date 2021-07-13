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Haberler Gündem 3. Sayfa ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR! Anne ve kızının feci sonu! - Haberler
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Diyarbakır'da feci olay! Anne ile kızı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Bağlar ilçesinde Suriyeli Ranya Gıddo (35) ile kızı Nasra Abbas (13) duşta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR! Anne ve kızının feci sonu! - Haberler
Anne ve kızının feci sonu!
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DHA

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. 2014 yılında Suriye'nin Halep kentinden savaştan kaçan anne Ranya Gıddo ve kızı Nasra Abbas, Diyarbakır'a yerleşti.

DHA'nın haberine göre Nasra'yı dün gece yıkamak için banyoya giren anne Ranya suyu açtı. Anne ve kızı kazan tipi elektrikli su ısıtıcısından kaynaklı akıma kapıldı Anne ve kızının çığlığını duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Komşuların yardımıyla kapıyı açan polis ve sağlık ekipleri içeriye girdi. Anne Ranya ve kızı Nasra'yı hareketsiz olarak banyoda bulan ekipler müdahale etti. Ambulansla çevredeki özel hastaneye götürülen Ranya Gıddo ve kızı Nasra, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polisin ise olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor.

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