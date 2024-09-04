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        Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:23
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        Abdüllatif Şener'in oğluna dava
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bedirhan Şener hakkında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame iddianamede Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.

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        Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla öldüren Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

        Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.

        Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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        #Abdüllatif Şener
        #dava
        #Bedirhan Şener
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