Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Yaşaroğlu, eşine kameralar önünde taç takarak jest yaptı.





'ANNELİK' SORUSU AĞLATTI: ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN

Geçtiğimiz yıl karnındaki bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin, "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" soruları karşısında göz yaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, "Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin. Böyle şeyler kısmet" şeklinde konuştu.





BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ...

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz sene acı bir olayla sarsılmıştı.

3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetmişti. Kütük, yaşananların ardından İstanbul'dan uzaklaşarak eşi ile birlikte Çanakkale'ye gitmişti.